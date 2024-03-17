Володин назвал Путина преимуществом России

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил кандидата в президенты и действующего главу государства Владимира Путина с победой на выборах.

«Поздравляю с убедительной победой Владимира Владимировича Путина», — заявил спикер Госдумы.

По его мнению, Путин является преимуществом России, что понимают «наши противники», и поэтому «основные нападки и удары наносились по нему».

«Россия с Президентом Путиным станет еще сильнее <...> Сильный Президент — сильная Россия», — добавил Володин.

По данным ЦИК, после обработки 40% протоколов, Путин лидирует на выборах президента с 87,34% голосов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что главе государства Владимиру Путину доложили о подсчетах голосов на выборах.

Как проходил последний день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Даванков предсказал, кто победит на выборах президента России.