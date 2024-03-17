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МИД раскрыл число россиян, проголосовавших на президентских выборах за границей

МИД: за границей на выборах президента РФ проголосовали около 250 тысяч россиян

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Александр Кряжев/РИА Новости

Порядка 250 тысяч человек с гражданством РФ выполнили свой гражданский долг и проголосовали на выборах президента России за границей. Такие цифры обозначил председатель комиссии Министерства иностранных дел РФ по выборам, замглавы МИД России Евгений Иванов, чьи слова приводит ТАСС.

«Общее количество проголосовавших уже составило 249 806», — отметил замглавы ведомства в ходе брифинга в Центризбиркоме.

Он уточнил, что данные актуальны на 18:00 по московскому времени и учитывают досрочные и трехдневные избирательские голоса.

Иванов добавил, что антироссийские силы за границей старались предпринять «жалкие и нечистоплотные попытки» акций протеста, которые оперативно удавалось пресекать. Наиболее «вопиющим актом» он признал инцидент с подбрасыванием «коктейлей Молотова» в молдавском Кишиневе.

«Технология таких вбросов была примитивной», — утверждает дипломат.

До этого пресс-служба Центризбиркома сообщала, что действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах президента с 87,34% после обработки 40% протоколов.

Ранее в России завершились выборы президента страны.

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