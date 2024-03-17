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Путин лидирует на выборах президента в Москве после обработки 70,09% протоколов

Путин набирает 88,8% на выборах в Москве после обработки 70,09% протоколов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Действующий президент России Владимир Путин набирает на выборах главы российского государства 88,8% в Москве после обработки 70,09% протоколов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на штаб по наблюдению за выборами.

В данный момент Путин набирает на выборах президента Российской Федерации 87,68% после обработки 30% протоколов. Николай Харитонов, представляющий КПРФ, занимает второе место (3,95%). Владислав Даванков из «Новых людей» располагается на третьем месте (3,81%), Леонид Слуцкий из ЛДПР занимает четвертое место (3,01%).

Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на президентских выборах в РФ составила 94%.

15 марта в России началось голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно было с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Ранее в РКН оценили влияние на выборы президента России DDoS-атак.

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