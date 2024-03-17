Путин лидирует на выборах президента России по результатам столичного ДЭГ

Кандидат в президенты России Владимир Путин набирает 89,1% в Москве по результатам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и через электронные терминалы на выборах президента РФ. Об этом сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

«Путин — 89,1%», — заявила она.

Согласно информации Кирилловой, претендент от партии «Новые люди» Владислав Даванков набирает 4,4%, Николай Харитонов от фракции КПРФ — 3,3%, кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,2%.

Перед этим глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что Путин набирает 87,97% на выборах президента страны по итогам обработки 24,4% голосов.

До этого Памфилова заявила о росте числа желающих проголосовать на фоне новостей о порче урн с бюллетенями. Отшельник Киньягул Салимгареев, который порядка 50 лет живет в башкирском лесу, проголосовал на выборах президента России. У избирательного участка на Пхукете выстроилась очередь россиян длиной около километра. Как проходил последний день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее стала известна явка на выборах президента России в рамках ДЭГ.