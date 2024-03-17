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Экзитпол ФОМ показал, что Путин набрал 87,8% голосов

Экзитпол ФОМ: Путин набрал 87,8% голосов избирателей

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kremlin.ru

Владимир Путин на выборах президента набирает 87,8% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Фонда «Общественное мнение», который имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

На втором месте Николай Харитонов (КПРФ) с 4,7% голосов, за ним Даванков — 3,6% и Слуцкий — 2,5% голосов.

Опроса проводился на 1320 избирательных участках в 82 субъектах и 821 городском и сельском населенных пунктах РФ. На каждом участке опрос проходил в течение трех дней. Всего с 15 по 17 марта в опросе приняли участие более 230 тысяч человек.

15 марта в России началось голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно было с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в РКН оценили влияние на выборы президента России DDoS-атак.

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