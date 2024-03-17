Стала известна явка на выборах президента России в рамках ДЭГ

Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на президентских выборах в России составила 94%. Об этом сообщил во время заседания ЦИК РФ министр цифрового развития Российской Федерации Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Явка на ДЭГ составила 94%», — сказал он.

По его словам, эти данные являются рекордным показателем за все время использования системы.

Шадаев подчеркнул, что инфраструктура ДЭГ справилась с нагрузкой и атаками на инфраструктуру.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что кандидат в президенты России Владимир Путин набирает 89,1% в Москве по результатам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и через электронные терминалы на выборах президента Российской Федерации.

До этого Памфилова заявила о росте числа желающих проголосовать на фоне новостей о порче урн с бюллетенями. Отшельник Киньягул Салимгареев, который порядка 50 лет живет в башкирском лесу, проголосовал на выборах президента России. У избирательного участка на Пхукете выстроилась очередь россиян длиной около километра. Как проходил последний день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Российские политологи обсудили попытки иностранного вмешательства в президентские выборы.