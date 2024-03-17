Путин побеждает на выборах по данным экзитпола

Кандидат в президенты РФ и нынешний глава государства Владимир Путин на выборах набрал 87% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 15 по 17 марта.

«На выборах президента Российской Федерации самовыдвиженец В.Путин набрал 87% голосов», — говорится в исследовании.

Его соперник Николая Харитонова (КПРФ) получил 4,6% голосов, Владислав Даванков («Новые люди») — 4,2%, а Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,0%.

Доля недействительных бюллетеней оценивается в 1,2%.

Опрос проводился на 1,4 тысячи избирательных участках в 69 субъектах России среди 466 324 человек. Ответили на вопросы 60,4% респондентов, отказались — 39,6% опрошенных.

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

Подробнее о том, как проходит последний день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее закрылись избирательные участки в регионах России, живущих по московскому времени.