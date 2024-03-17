Подсчитана явка на выборах президента России к вечеру 17 марта

Очная явка на президентских выборах в России на участках для голосования по состоянию на вечер 17 марта превысила 73%. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Согласно данным о ходе избирательного процесса, очная явка по стране составила 73,3 % по состоянию на 17 марта к 20:00 по московскому времени.

При этом Центризбирком уточнил, что опубликованные результаты не учитывают явку дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

По информации ЦИК, избирательные участки во всех российских регионах, кроме Калининградской области, на данный момент завершили работу.

До этого председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о росте числа желающих проголосовать на фоне новостей о порче урн с бюллетенями. Отшельник Киньягул Салимгареев, который порядка 50 лет живет в башкирском лесу, проголосовал на выборах президента России. У избирательного участка на Пхукете выстроилась очередь россиян длиной около километра. Подробнее о том, как проходит последний день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил о беспрецедентно высокой явке избирателей на выборах президента России.