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Памфилова поблагодарила Запад за сплочение России

Памфилова поблагодарила Запад за высокую явку на выборах президента РФ

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Западные страны сплотили жителей России и способствовали высокой явке на выборах президента РФ. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, говоря о росте явки по сравнению с выборами президента 2018 года, передает ТАСС.

«Хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил. В большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе, знаете, чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор», — подчеркнула председатель ЦИК.

Также Памфилова связала высокую явку с работой сотрудников избирательных комиссий по информированию граждан. Она указала, что они «обошли <…> 57 с лишним миллионов домохозяйств».

Согласно данным Центральной избирательной комиссии РФ, по состоянию на 16:02 по московскому времени явка на президентских выборах в России на участках для голосования превысила 70%. При этом данные дистанционного электронного голосования не учтены.

До этого сообщалось, что явка на выборах российского президента превысила показатели предыдущей президентской выборной кампании 2018 года.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее французский наблюдатель сравнил Москву и Париж.

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