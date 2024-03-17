В Латвии оцепили посольство РФ, где идет голосование на выборах президента

В Латвии сотрудники правоохранительных органов оцепили посольство РФ и проверяют документы у всех россиян, пришедших проголосовать на выборах президента. Об этом представители посольства сообщили в Telegram-канале дипломатического ведомства.

«Прилегающие к посольству России в Латвии улицы оцеплены сотрудниками силовых ведомств ЛР. Местными властями ведется поголовная проверка документов у граждан России, пришедших проголосовать на выборах президента», — говорится в сообщении посольства.

Дипломаты добавили, что у некоторых россиян силовики забрали ID-карты с видом на жительство. Тем, у которого срок действия ВНЖ истек, предложили явиться в миграционную службу и получить предписания на выезд из республики.

В посольстве назвали действия латвийских силовиков «изощренной формой издевательства».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия стран, препятствующих голосованию россиян на выборах президента РФ, заявив, что властям недружественных стран будет трудно после такого «очистить собственное реноме».

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал разрушить Россию.