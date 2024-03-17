В ЦИК рассказали о росте числа желающих проголосовать на фоне порчи урн

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила о росте числа желающих проголосовать на фоне новостей о порче урн с бюллетенями. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, попытки порчи бюллетеней вызывают возмущение среди граждан Российской Федерации. Председатель ЦИК назвала эти случаи «жалкими, смешными и противными».

«Два десятка даже не насчитаешь по всей стране. Но что произошло? Они настолько вызвали бурю возмущений у людей», — отметила Памфилова.

По ее данным, сотрудники различных предприятий готовы даже меняться сменами, приходить и охранять участки для голосования.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что злоумышленники, которые портят бюллетени на избирательных участках, заливая урны зеленкой и краской, нарушают права своих сограждан.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Событие не обошлось без инцидентов: в нескольких регионах РФ люди залили избирательные урны зеленкой и краской, испортив бюллетени. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала такие действия «элементами терроризма».

Ранее сообщалось, что школьница подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре.