ЦИК уточнил данные о числе иностранных наблюдателей на выборах в РФ

На выборах президента РФ работают 1115 иностранных наблюдателей из 129 стран. Такие данные приводит ЦИК РФ, передает ТАСС.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.