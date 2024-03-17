ЦИК уточнил данные о числе иностранных наблюдателей на выборах в РФ

На выборах президента РФ работают 1115 иностранных наблюдателей из 129 стран. Такие данные приводит ЦИК РФ, передает ТАСС.
С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.
За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.