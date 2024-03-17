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Названо число проголосовавших на выборах президента РФ в Белоруссии

В Белоруссии на выборах президента РФ проголосовало более 2,5 тыс. человек

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Maxim Shemetov/Reuters

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что российские граждане активно голосуют на выборах президента России на шести избирательных участках, открытых в республике. Об этом сообщает ТАСС.

«Достаточно активно идет голосование, на текущий момент уже проголосовало более 2,5 тыс. российских граждан», — сказал дипломат.

Грызлов уточнил, что на консульском учете в Белоруссии состоит около 50 тыс. граждан РФ.

До этого посол России в Пекине Игорь Моргулов рассказал, что голосование на выборах президента РФ в Китае идет полным ходом. Он уточнил, что избирательные участки в Китае открыты в Пекине, Гонконге, Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Харбине.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров проголосовал на выборах президента России.

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