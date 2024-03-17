Харитонов проголосовал на президентских выборах

Кандидат в российские президенты от КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах 17 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишут журналисты, Харитонов пришел на избирательный участок в школе №1317 в Западном административном округе Москвы, где проголосовал традиционным способом.

Отмечается, что к утру третьего дня голосования явка избирателей на выборах президента России в целом по стране достигла 60%.

С 15 по 17 марта в России идет голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За пост главы государства впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что у избирательного участка в посольстве России в Токио образовалась очередь.