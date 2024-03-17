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Постпред Ульянов заявил о тоталитарных тенденциях в ЕС

Постпред Ульянов: тоталитарные тенденции в Евросоюзе «набирают обороты»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Тоталитарные тенденции в Евросоюзе, в том числе в странах Балтии, «набирают обороты», о чем говорят попытки помешать гражданам РФ проголосовать на выборах президента. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Тоталитарные тенденции в ЕС, в том числе, в первую очередь, в странах Балтии, набирают обороты. Российским гражданам пытаются помешать принять участие в выборах президента Российской Федерации», – говорится в посте дипломата.

Ульянов отметил, что граждане, у которых нашлась смелость проголосовать, рискуют подвергнуться репрессиям, при этом на Западе на это не реагируют.

До этого председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова отметила, что релоканты создали за рубежом сеть штабов по дискредитации выборов президента России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта. Среди кандидатов на пост главы государства представлены: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее в ЦИК заявили о скором разочаровании Запада результатами выборов в РФ.

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