В Крыму отметили 10-ю годовщину референдума о статусе полуострова

В субботу, 16 марта, исполнилось 10 лет со дня проведения референдума о воссоединении полуострова Крым с Россией.

Накануне президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с главой Крыма Сергеем Аксеновым и бывшим «народным мэром» Севастополя Алексеем Чалым поздравил их с 10-летием референдума о воссоединении полуострова с Россией.

Также глава государства пообщался с главой крымского парламента Владимиром Константиновым и полпредом президента в Крымской федеральном округе (2014-2016) Олегом Белавенцевым.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди заявила, что жители полуострова считают Путина «папой», а спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко – «мамой» Крыма.

До этого Путин рассказал, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса. По его словам, если бы не настрой общества, в Крыму и Донбассе «ничего бы не происходило».

Крымский референдум прошел 16 марта 2014 года. Через два дня, 18 марта, Аксенов, Чалый и Константинов участвовали в подписании договора о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

Ранее Путин заверил, что Россия сделает все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма.