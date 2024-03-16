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В НАТО рассказали, к чему готовиться в случае победы Путина на выборах

Замгенсека альянса НАТО Джоанэ призвал готовиться к напряженным отношениям с РФ

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Visar Kryeziu/AP Photo

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, отвечая на вопрос журналиста о том, что произойдет в случае переизбрания Владимира Путина на пост президента России, заявил, что состоящие в альянсе страны должны готовиться к еще нескольким годам напряженности в отношениях с Россией, передает ТАСС.

«Мы должны готовиться еще по крайней мере к нескольким годам напряженных отношений», — сказал он.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта. В бюллетенях представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова Запада о непризнании результатов выборов президента в России.

Ранее в Италии заявили, что в НАТО не обсуждали прямое вовлечение в конфликт на Украине.

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