Французский политик призвал французов выйти на улицы на протест против Макрона

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал жителей Франции выйти на марш против французского президента Эммануэля Макрона. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Давайте будем там! За свободную Францию и мир! В эту субботу, 16/03, встреча в Париже, 14:00, Площадь Пале-Рояль», — написал политик.

До этого Филиппо обвинил во лжи Макрона после его заявлений о конфликте на Украине и призвал «восстановить правду». Он пояснил, что, в частности, речь идет о Минских соглашениях, о реальной степени угрозы и о задействованных деньгах.

Ранее Макрон в интервью журналистам TF1 и France 2 заявил, что, если российская специальная военная операция (СВО) на Украине завершится успехом, «жизнь французов изменится, а в Европе больше не будет безопасности».

Французский лидер вновь сказал, что не исключает отправки войск на Украину, при этом отметив, что сейчас ситуация не требует принятия такого решения. Он также назвал Россию соперником, подчеркнув, что Франция не ведет войну с РФ, но будет готова ответить в случае эскалации со стороны Москвы.

Ранее французский политик призвал уничтожить ЕС из-за Украины.