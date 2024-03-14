Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в социальной сети X (бывший Twitter), что Евросоюз следует уничтожить из-за решения Европейского парламента поддержать продление беспошлинного импорта украинской сельхозпродукции.

По его мнению, Европарламент своим решением «вонзил еще один нож в спину «Злым фермерам» из-за Украины».

«При этом делая вид, что он их поддерживает: какой цинизм! Фактически, он только что проголосовал за продление беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции с 5 июня 2024 года!» — написал Филиппо.

Он отметил, что уровень импорта уже стал непосильным для французских фермеров.

Как считает политик, Евросоюз хочет уничтожить сельское хозяйство Франции. Он также предложил уничтожить ЕС раньше, чем это произойдет.

До этого стало известно, что Европарламент не согласовал предложение Еврокомиссии продлить режим беспошлинного ввоза сельхозимпорта с Украины в европейские страны.

«За» проголосовали 347 евродепутатов, 117 высказались «против», 99 — воздержались. Речь шла о продлении свободного ввоза товаров с Украины на год: с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. Депутаты передали документ на доработку в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом Евросоюза.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас допустила развал Евросоюза и победу России над Западом.