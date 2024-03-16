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В Москве на выборах президента РФ проголосовали около 4 млн человек

Почти 4 млн москвичей уже отдали свои голоса на выборах президента России

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Максим Блинов/РИА Новости

В Москве по состоянию на 15:00 в голосовании на выборах президента России приняли участие около 4 млн человек. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами на своем сайте.

При этом электронно свой голос отдали 3 млн избирателей, а бумажный бюллетень предпочли почти 1 млн человек.

Глава Общественного штаба Вадим Ковалев отметил, что на систему дистанционного электронного голосования продолжаются атаки, в том числе с использованием ботнет-сетей. Все они успешно отражены, добавил он.

Накануне на выборах проголосовал кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин. Он сделал это онлайн.

Электронно проголосовал и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) увеличивается явка, а это, по его словам, как раз и обеспечивает реальную демократию.

О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней.

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