В Москве на выборах президента РФ проголосовали около 4 млн человек

В Москве по состоянию на 15:00 в голосовании на выборах президента России приняли участие около 4 млн человек. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами на своем сайте.

При этом электронно свой голос отдали 3 млн избирателей, а бумажный бюллетень предпочли почти 1 млн человек.

Глава Общественного штаба Вадим Ковалев отметил, что на систему дистанционного электронного голосования продолжаются атаки, в том числе с использованием ботнет-сетей. Все они успешно отражены, добавил он.

Накануне на выборах проголосовал кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин. Он сделал это онлайн.

Электронно проголосовал и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) увеличивается явка, а это, по его словам, как раз и обеспечивает реальную демократию.

О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней.