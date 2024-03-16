Экс-советник Пентагона объяснил причину дерзких заявлений Макрона

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор завил, что резкие слова французского президента Эммануэля Макрона отражают его стремление остаться у власти на фоне низких рейтингов лидера Франции. Своим мнением он поделился в интервью Youtube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Это блеф. Он ориентирован на то, чтобы помочь ему (Макрону. – прим. ред.) внутри страны, однако это не сработает», – отметил Макгрегор, подчеркнув, что Макрон вряд ли задержится на своем посту.

Экс-советник Пентагона добавил, что политика Макрона отражает стремления либералов-глобалистов, которые приведут к «аду на Украине».

До этого бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что победа российской армии очевидна, поэтому западные страны сейчас думают, как избавиться от Украины. Он отметил, что Украина является «инструментом», который использовали США, чтобы «навредить России». «Этот инструмент износился и стал неэффективным», — считает Риттер. Экс-разведчик добавил, что теперь, когда от Украины нет никакой пользы, пришло время от нее избавиться.

Ранее Маск согласился с резкой критикой политики США по Украине.