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Американский журналист заявил, что Киев с 2014 года хотел геноцида в Донбассе

Журналист из США Хеннингсен: Киев с 2014 хотел устроить геноцид в Донбассе

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Пресс-служба администрации ЛНР

Действия украинских властей с 2014 года по отношению к Донбассу можно рассматривать как геноцид. Такое мнение выразил американский журналист Патрик Хеннингсен в беседе с ТАСС, находясь в ДНР после встречи с уполномоченным по правам человека в регионе Дарьей Морозовой.

«Можно квалифицировать действия Украины против российского населения Донбасса как попытку геноцида», — отметил он, подчеркнув, что украинские власти стремились лишить жителей региона пенсий, социальных пособий, а также депортировать людей с территории востока Украины.

Журналист добавил, что люди, проживающие в Донбассе, обладают достаточной доказательной базой для подтверждения военных преступлений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей региона.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса. Как сказал российский лидер, если бы не настрой общества, в Крыму и Донбассе «ничего бы не происходило». В частности, это касается возвращения полуострова в состав страны. Он добавил, что сейчас большинство российских граждан также хотят помочь Донбассу.

Ранее в МИД РФ сочли, что Киев делом против России в Гааге посадил себя на скамью подсудимых.

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