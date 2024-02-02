В МИД РФ сочли, что Киев делом против России в Гааге посадил себя на скамью подсудимых

Украинские власти собственными претензиями посадили себя на скамью подсудимых в деле »Украина против России». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Пока решение ограничено процедурным вопросом о наличии у суда юрисдикции», — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что даже на этой предварительной стадии «состряпанное» Украиной дело развалилось. Суд отверг заявления украинской стороны о том, что Россия будто бы нарушила Конвенцию, «злоупотребив» ею для оправдания начала спецоперации.

Захарова обратила внимание, что на рассмотрении судебной инстанции остался единственный вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе. Таким образом, »Киев сам себя посадил на скамью подсудимых». Официальный представитель внешнеполитического ведомства призвала поаплодировать украинским властям и их западным союзникам, что «выстрелили себе в ногу».

До этого международный суд ООН в Гааге постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска Украины от 2022 года против РФ из-за спецоперации.

Ранее стало известно, что суд ООН вынесет решение по иску Украины против России 2 февраля.