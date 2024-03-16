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В посольстве РФ в Стокгольме заявили, что отношения со Швецией находятся на нуле

Посольство РФ: отношения со Швецией находятся на нулевой отметке

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TT News Agency/Jessica Gow/Reuters

Посольство России в Швеции на фоне столетнего юбилея со дня установления дипломатических отношений Москвы и Стокгольма 16 марта заявило, что отмечать дату не считает целесообразным, отметив, что российско-шведские отношения на данном этапе фактически сведены к нулевой отметке. Об этом посольство РФ в Стокгольме рассказало газете «Коммерсантъ».

«В настоящий момент отношения России и Швеции находятся практически на нулевой отметке», — подчеркнули в посольстве, отметив, что именно Стокгольм виноват в низком уровне отношений РФ и Швеции, поскольку проводит антироссийскую политику.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что силы НАТО будут максимально привлекать Швецию для участия в антироссийских операциях, но подобные шаги получат ответ от России. По мнению Захаровой, это делается для ведения направленной против Российской Федерации военной деятельности, в том числе разведывательной. Помимо того, она пообещала давать всестороннюю оценку происходящему, а позднее на основе этого предпринимать зеркальные ответные действия.

Ранее в МИД рассказали о реакции России на вступление Швеции в НАТО.

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