Памфилова призвала россиян проголосовать на выборах президента РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова после голосования на выборах президента Российской Федерации призвала граждан выделить время и проголосовать на выборах очно или дистанционно. Ее слова приводит РИА Новости.

Памфилова заявила, что российские военнослужащие сейчас в зоне спецоперации рискуют своими жизнями, чтобы отстоять свободу и независимость России. После этих слов она попросила россиян пожертвовать своим временем, 10 минутами или двумя часами, и принять участие в голосовании.

«Выбор есть, а самое главное, наш выбор — это сильная, независимая, мощная Россия», — сказала глава ЦИК.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Москве около 200 тысяч человек приняли участие в выборах онлайн ночью.