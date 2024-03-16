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В США рассказали, как Путин заставит Запад пойти на переговоры по Украине

RS: слова Путина об Украине должны заставить Запад подумать о переговорах

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путина не раз заявлял о готовности России к переговорам по Украине, именно это должно стать «обнадеживающей новостью» для тех, кому искренне небезразлична судьба Украины. С таким мнением выступил обозреватель издания Responsible Statecraft Бранко Марчетич.

«Тот факт, что Путин настаивает на своей готовности к переговорам, хотя и с крупными территориальными уступками с украинской стороны, должен стать обнадеживающей новостью для всех, кто искренне заботится об Украине», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в статье, о готовности РФ к переговорам на Западе знают уже давно, однако администрация президента США Джо Байдена никак не отреагировала на соответствующие сигналы Москвы.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что любым предложениям о начале переговоров между Москвой и Киевом должна предшествовать отмена указа украинского лидера Владимира Зеленского о невозможности диалога с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее в России заявили о готовности к любому сценарию при вводе войск НАТО на Украину.

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