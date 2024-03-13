В России заявили о готовности к любому сценарию при вводе войск НАТО на Украину

Россия готова к любому исходу при вводе войск НАТО на Украину, но остается открытой к дипломатическому урегулированию кризиса. Об этом заявил член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Олег Бушуев, его слова приводит ТАСС.

«Если снятием табу на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса, фактически интервентов, на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий», — сказал дипломат.

Он добавил, что эскалация конфликта со стороны Запада чревата столкновением ядерных держав с соответствующими последствиями. В то же время Россия открыта для диалога по урегулированию при условии, что западные страны перестанут поставлять оружие Украине, а сам Киев прекратит вести боевые действия.

9 марта газета Politico сообщила, что Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западные войска в Украину. Журналисты пишут, что пока, помимо Парижа, эту идею всерьез готовы рассматривать только страны Прибалтики.

Позднее в МИД Польши сказали, что идея об отправке войск на помощь Киеву «не является немыслимой». Однако позднее президент страны Анджей Дуда заявил, что отправка войск НАТО на Украину — слишком высокая плата за мир.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что будет, если войска США появятся на Украине.