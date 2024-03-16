В G7 предупредили Иран по поводу ракет для России

Страны «Большой семерки» (G7) ответят новыми «значительными» мерами Ирану в случае передачи России баллистических ракет. Об этом говорится в заявлении лидеров объединения.

«Если Иран начнет поставлять России баллистические ракеты или связанные с ними технологии, мы готовы отреагировать быстро и скоординированно, в том числе новыми и значительными мерами против Ирана», — сказано в сообщении.

В G7 отметили, что подобные действия Ирана «усилили бы региональную дестабилизацию».

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что администрация США допускает возможность введения дополнительных санкций в связи с расширением военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Ираном.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что Евросоюз (ЕС) готов ввести санкции против Ирана в том случае, если он начнет поставки баллистических ракет России.

15 марта стало известно, что Евросоюз разрабатывает 14-й по счету пакет санкций против России, который включит новые меры по борьбе с обходом введенных ранее антироссийских ограничений.

Ранее начались совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая.