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В ЕС разрабатывают 14-й пакет антироссийских санкций

РИА Новости: Евросоюз планирует 14-й пакет санкций против России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

ЕС планирует 14-й по счету пакет санкций против России, который включит новые меры по борьбе с обходом введенных ранее антироссийских ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

По его словам, новый пакет рестрикций будет включать меры по борьбе с обходом санкций.

До этого стало известно, что Федеральный совет Швейцарии сообщил о присоединении к санкциям Еврсоюза против России в рамках 13-го пакета рестрикций. 

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 13-й пакет санкций ЕС, заявила, что новые рестрикции не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции (СВО).

23 февраля Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 194 физических и юридических лица. Санкции, в частности, направлены на ограничение доступа РФ к компонентам для беспилотников. Кроме того, под ограничения подпали компании из ИндииШри-ЛанкиКитаяСербииКазахстанаТаиланда и Турции. ЕС включил в новый пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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