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Посол Антонов прокомментировал очередное оскорбление Путина со стороны Байдена

Посол РФ Антонов: оскорбления со стороны Байдена указывают на бессилие США

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Wong Maye-E/AP

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что очередной выпад президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина демонстрирует бессилие Вашингтона. Его слова опубликованы в Telegram-канале диппредставительства.

«Очередная неприемлемая выходка полностью укладывается в русло русофобской линии Вашингтона, не унимающегося в стремлении похоронить двусторонние связи и нанести России «стратегическое поражение». Налицо — бессилие от откровенно слабых внешнеполитических результатов деятельности администрации, терпящей одно фиаско за другим», — сказал Антонов.

15 марта Байден на мероприятии, приуроченном ко Дню святого Патрика, назвал Путина бандитом, которому нужно противостоять.

22 февраля президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, назвал российского лидера «сумасшедшим сукиным сыном».

Позднее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что оскорбительные высказывания Байдена в адрес его российского коллеги были вызваны угрозами безопасности Соединенных Штатов.

Ранее французский политик оценил резкие слова Путина о Макроне и Зеленском.

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