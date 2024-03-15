Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу МИД Германии уличили в попытках тайно убедить Шольца передать Украине Taurus

Spiegel: Бербок пытается убедить Шольца в необходимости отправки Taurus Украине

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Руководитель Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается за закрытыми дверями уговорить федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить на Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает Spiegel.

В публикации отмечается, что Бербок надеется изменить мнение Шольца, которые неоднократно высказывался против поставки ракет украинской стороне.

Издание подчеркивает, что глава МИД Германии в течение нескольких месяцев воздерживалась от заявлений по поводу Taurus.

Источники Spiegel из окружения Бербок считают, что если Шольц даст понять гражданам Германии, что будет значить поражение Украины в конфликте для безопасности Европы, то это повлияло бы на ситуацию с передачей ракет.

Издание добавило, что пока Бербок не удалось уговорить канцлера по данному вопросу.

До этого стало известно, что Шольц не собирается отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Taurus из-за страха, что их целью станет Кремль.

Ранее бундестаг принял решение по резолюции о поставках Украине ракет Taurus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами