Главу МИД Германии уличили в попытках тайно убедить Шольца передать Украине Taurus

Руководитель Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается за закрытыми дверями уговорить федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить на Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает Spiegel.

В публикации отмечается, что Бербок надеется изменить мнение Шольца, которые неоднократно высказывался против поставки ракет украинской стороне.

Издание подчеркивает, что глава МИД Германии в течение нескольких месяцев воздерживалась от заявлений по поводу Taurus.

Источники Spiegel из окружения Бербок считают, что если Шольц даст понять гражданам Германии, что будет значить поражение Украины в конфликте для безопасности Европы, то это повлияло бы на ситуацию с передачей ракет.

Издание добавило, что пока Бербок не удалось уговорить канцлера по данному вопросу.

До этого стало известно, что Шольц не собирается отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Taurus из-за страха, что их целью станет Кремль.

Ранее бундестаг принял решение по резолюции о поставках Украине ракет Taurus.