Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет легитимизировать продление его полномочий после окончания их срока в обход решения Конституционного суда (КС) страны. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

Депутат считает, что после завершения полномочий Зеленского в качестве президента Украины 20 мая его офис не будет обращаться в КС по вопросу дальнейшей легитимности. Это будет сделано на основании статьи 108 Конституции Украины, которая предполагает продление полномочий главы страны в качестве исполняющего обязанности до тех пор, пока новоизбранный президент не вступит в должность, утверждает Дубинский.

До этого бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что украинские бизнесмены, крупные политики и олигархи перешли на сторону бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

По словам экс-депутата Рады, на сторону Залужного встали бывший председатель украинского парламента Дмитрий Разумков, также бывший президент Украины Петр Порошенко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.