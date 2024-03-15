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Байден назвал Путина бандитом

Байден назвал Путина бандитом и призвал противостоять ему

Президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин является бандитом, которому нужно противостоять, передает РИА Новости.

Байден выступал на мероприятии, приуроченном ко Дню святого Патрика.

Во время него он высказал уверенность, что подавляющее большинство членов конгресса страны готовы внести свой вклад в поддержку Украины.

«И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — сказал американский лидер.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что оскорбительные высказывания президента США в адрес ее российского коллеги были вызваны угрозами безопасности Соединенных Штатов.

22 февраля Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном».

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

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