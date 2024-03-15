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Страны ЕС сделают совместное заявление по выборам президента России

РИА Новости: страны ЕС планируют сделать совместное заявление по выборам в РФ

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Global Look Press

Страны Евросоюза планируют опубликовать совместное заявление по выборам в России 18 марта, эту тему будут обсуждать на полях встречи глав МИД сообщества в Брюсселе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленный европейский источник.

«Да, они будут это обсуждать, кроме того, страны ЕС планируют выступить с совместным заявлением в понедельник утром», — рассказал истоник.

Встреча глав МИД в Брюсселе состоится 18 марта.

15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Кандидат политических наук назвал практику трехдневного голосования позитивной.

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

О том, как проходят президентские выборы читайте в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК назвали «минусовым» влияние акций с порчей бюллетеней на выборы.

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