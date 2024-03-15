Путин рассказал о цели провокаций Киева

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Киев, совершая провокации в день президентских выборов в России, пытается отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где Вооруженные силы РФ уверенно удерживают инициативу. Об этом он рассказал на совещании с постоянными члена Совета Безопасности РФ.

По его мнению, таким образом Киев пытается отвлечь внимание от того, что «пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки».

Ранее Путин на совещании с членами Совбеза рассказал, что всего было четыре попытки украинских диверсионных атак на Белгородском направлении и одна — на Курском.

До этого министерство обороны РФ сообщило о срыве всех попыток диверсий в Белгородской и Курской областях 12-15 марта.

По данным ведомства, безвозвратные потери ВСУ составили 550 человек личного состава, 19 БТР, 16 танков и 15 машин. Уточняется, что среди уничтоженной техники были 11 БМП Bradley американского производства.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.