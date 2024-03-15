На пяти избирательных участках в России залили урны с голосами зеленкой

На минимум пяти избирательных участках в РФ урны с голосами залили зеленкой. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, передает ТАСС.

Подобные инциденты произошли в Ростовской области, Карачаево-Черкесии, Воронежской области и Москве.

Исполнитель акции в Ростове-на-Дону был задержан. Следственный комитет РФ завел дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее прокуратура Москвы назвала нарушением закона призывы идти на выборы в определенное время.