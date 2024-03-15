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В ЦИК назвали причину отсутствия БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента РФ

Памфилова: БДИПЧ ОБСЕ не пригласили на выборы из-за ее недемократичности

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не были приглашены на выборы президента Российской Федерации из-за своей непрозрачности и недемократичности. Такое заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Организация и непрозрачна, и недемократична. Мы в этом много раз убеждались, когда доклады писались заранее, исходя из политической конъюнктуры западных стран, а мнения многих профессиональных наблюдателей <…> в рамках БДИПЧ ОБСЕ не обсуждались при подготовке доклада», — сказала глава ЦИК РФ.

Она добавил, что именно по этой причине Россия решила не приглашать организацию.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее зампред ЦИК Николай Булаев призвал усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами.

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