Казахстан заподозрили в переговорах с Украиной о поставках военной продукции РФ РИА Новости: Киев обсуждает с Астаной закупку продукции российского ВПК для ВСУ

Украина ведет переговоры с Казахстаном о закупках российской военной продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на «информированные источники». Речь идет о комплектующих для военных самолетов Су-24 и МиГ-29, утверждает агентство. Минобороны Казахстана обвинило распространителей этой информации в попытках дискредитировать республику и заявило, что она не соответствует действительности.

Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» ведет переговоры с Казахстаном о закупках российской военной продукции, утверждает источник РИА Новости. По его словам, Киеву могут передать производящиеся в России комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для военных самолетов Су-24 и МиГ-29.

«Недавно стало известно, что ГК «Укрспецэкспорт» ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что «ниточки тянутся» к компаниям TOO «Navico», «BSKey company», TOO «ИГТ», ИА «Сыздыков Т.С. Все они зарегистрированы в столице Казахстана.

«Это порождает множество инсинуаций. Возможно, у казахстанского руководства есть скрытые карты в игре в политику многовекторности для сохранения равноудаленной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана — Россией», — предположил источник.

Что говорят в Астане

Минобороны Казахстана опровергло информацию о переговорах с Украиной по поставкам оружия, заявив о попытках «подобными инсинуациями» дискредитировать республику.

«Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с «Укрспецэкспорт» о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

В Астане также напомнили о введенном в 2022 году запрете на экспорт вооружения и военной техники из Казахстана.

«Просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», — призвали в министерстве.

Незаконные поставки

Осенью прошлого года Orda.kz сообщила о задержании участников банды, которая занималась поставками оружия российским военным на Украине. Компания Aflon была зарегистрирована в городе Пловдив (Болгария, в 150 км к юго-востоку от Софии).

Во главе группы стоял гражданин Греции Такис Трикидис, который якобы управлял поставками товаров двойного назначения подразделениям ЧВК «Вагнер» и чеченскому батальону «Ахмат». Его сообщником был бухгалтер из Казахстана, занимавшийся подсчетом средств, поступивших от сделок.

В банде также состояли двое россиян, албанец и белорус.

Позиция Казахстана

С самого начала СВО Казахстан выбрал политику нейтралитета, отстранился от поддержки России по Украине и отказался помогать Москве обходить санкции. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил на ПМЭФ в присутствии Владимира Путина, что не признает «квазигосударства» ЛНР и ДНР.

«Если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос», — сказал тогда Токаев.

Осенью 2022 года Казахстан отказался поддержать референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и в Херсонской области и вновь выступил за территориальную целостность Украины. В МИД страны заявили, что Астана в этом вопросе исходит из принципов суверенного равенства и мирного сосуществования стран.

Осенью 2023-го Астана прекратила поставки в Россию 106 видов товаров из-за санкций. В этот перечень вошли электроника, дроны и товары военного назначения.