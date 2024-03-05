Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного

Мэр Киева Виталий Кличко назвал большой ошибкой решение президента Украины Владимира Зеленского снять Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Своим мнением он поделился в интервью итальянской газете la Repubblica.

«Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», — сказал Кличко.

По мнению киевского мэра, после отстранения Залужного Зеленский «должен был объяснить причину своего решения, которое шокировало каждого украинца». По словам Кличко, многие чувствовали растерянность и отчаяние.

Как передает издание, комментируя слухи о вероятной собственной отставке, Кличко «после долгого молчания» заявил о «необходимости единства политических сил и всех граждан».

До этого бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что украинские бизнесмены, крупные политики и олигархи перешли на сторону бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников также заявлял, что новый главком ВСУ Александр Сырский может быть уволен как и Залужный, вдобавок получив обвинения во всех недавних неудачах украинской армии.

Ранее в Раде заявили об «автократических тенденциях» на Украине.