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Немецкий эксперт рассказал, в каком случае ФРГ может создать ядерное оружие

Немецкий эксперт Кюн: Берлин может задуматься о ядерном оружии

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Министерство обороны РФ

Немецкий эксперт, сотрудник Института исследований проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете Ульрих Кюн не исключил, что Германия может задуматься о собственном ядерном оружии, если Лондон и Париж окажутся неспособны защищать Европу своими силами. Свое мнение он выразил в статье для журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

«Германия, скорее всего, будет проверять Париж и Лондон на предмет увеличения ядерных обязательств по обеспечению безопасности Европы. Но если это потерпит неудачу… Берлин действительно может столкнуться с самым трудным из всех решений по обеспечению собственной безопасности», — написал эксперт.

Он обратил внимание на то, что «последняя версия» немецких ядерных дебатов демонстрирует некоторые ключевые отличия от предыдущих. К примеру, они происходят в условиях «угрозы» агрессии и РФ и «ухода» США из Европы.

До этого сообщалось, что выборы президента США могут повлиять на необходимость обсудить вопрос, на каких условиях ядерные державы Великобритания и Франция готовы предпринять шаги в защиту своих партнеров в Европе.

Ранее СМИ назвали причину, по которой в НАТО обсуждают отправку войск на Украину.

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