Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что проголосовал на выборах президента дистанционно

Песков пообещал своевременно сообщить, когда Путин проголосует на выборах

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уже проголосовал на выборах президента РФ.

Он обратил внимание, что принял участие в выборах в электронном формате, и отметил удобство такого формата голосования.

Что касается кандидата в президента Владимира Путина, то Песков отметил, что он еще не проголосовал. «Как только он примет решение, мы сразу же вас проинформируем. Конечно же, он это сделает, примет участие в голосовании», — заключил Песков.

В пятницу 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее штаб Путина направил своих наблюдателей на все избирательные участки в России.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами