Песков заявил, что проголосовал на выборах президента дистанционно

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уже проголосовал на выборах президента РФ.

Он обратил внимание, что принял участие в выборах в электронном формате, и отметил удобство такого формата голосования.

Что касается кандидата в президента Владимира Путина, то Песков отметил, что он еще не проголосовал. «Как только он примет решение, мы сразу же вас проинформируем. Конечно же, он это сделает, примет участие в голосовании», — заключил Песков.

В пятницу 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее штаб Путина направил своих наблюдателей на все избирательные участки в России.