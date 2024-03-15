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В Киеве признали, что никогда не освободятся от зависимости от Запада

Украинский министр Камышин: Украина никогда не перестанет зависеть от Запада

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Rod Lamkey/Global Look Press

Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина никогда не перестанет зависеть от Запада. Своим мнением он поделился в интервью El Pais.

«Мы никогда не перестанем быть зависимыми, потому что ни одна страна в одиночку не может противостоять России исключительно возможностями своей военной промышленности. Но мы пытаемся снизить нагрузку на наших союзников и производить больше сами», — отметил министр.

В конце февраля Камышин сообщил, что на Украине научились производить ракеты с дальностью действия до 700 км. О наличии у Украины подобных боеприпасов он рассказал в ходе конференции «Украина. 2024 год». Он добавил, что ракетная программа является самой важной для Киева. Но сейчас Александр Камышин не может сказать о ее развитии больше, чем президент страны Владимир Зеленский.

В свою очередь украинский оппозиционер Виктор Медведчук заявлял, что отказ от связей с Россией угрожает украинской идентичности.

Ранее сообщалось, что Запад окончательно перестал дистанцироваться от конфликта на Украине.

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