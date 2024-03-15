На избирательных участках в России появились липовые журналисты

В Петербурге на избирательных участках появились журналисты с поддельными аккредитациями. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, пишет ТАСС.

По ее словам, журналистов с поддельными документами увидели на участках в самой северной столице и некоторых регионах. Она предупредила, что такие люди пытаются нарушить работу избирательный участков и в принципе совершают неправомерные действия.

В пятницу 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

О том, как проходят президентские выборы — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее ракетная тревога прервала голосование на выборах в Белгороде.