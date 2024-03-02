Лукашенко и Путин переговорили по телефону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

По данным канала, разговор политиков длился час. В ходе него они обсудили актуальные вопросы отношений двух стран, подвели итоги состоявшихся мероприятий и контактов на высшем уровне. Речь в том числе идет о встрече Лукашенко и Путина в Казани 21 февраля и о заседании Высшего госсовета Союзного государства в конце января.

Кроме того, президенты наметили перспективы на ближайшее будущее в развитии двусторонних отношений, проблематику в работе интеграционных структур — Евразийского экономического союза, ОДКБ и других форматов, актуальные международные темы и ситуацию в регионе, а также перспективы ее развития.

26 февраля Путин также по телефону поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования. Российский лидер назвал результаты голосования победой «белорусских патриотических сил».

Ранее Лукашенко заявил о планах баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2025 году.