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Глава ЦИК прокомментировала первые часы выборов президента РФ

Глава ЦИК Памфилова заявила, что выборы президента в России проходят нормально

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что выборы президента РФ в первый день голосования идут нормально. Об этом пишет РИА Новости.

Она заверила, что ее региональные коллеги остаются на связи. Весь процесс голосования на УИКах идет нормально, несмотря на попытки провокаций, заключила глава ЦИК.

Во время заседания она рассказала, что явка на выборы в первые часы работы УИКов составила 2,89%. За процессом голосования на участках, по ее данным, наблюдают более 333 тысяч человек.

В пятницу 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ указали на рост экономики России перед выборами.

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