Президент Латвии Эдгар Ринкевич согласился со словами французского лидера Эммануэля Макрона об отсутствии красных линий Запада касательно украинского конфликта, он заявил, ссылаясь на латинское выражение о Карфагене, что «Россия должна быть разрушена». Свое мнение он выразил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я полностью поддерживаю Эммануэля Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. Украина должна победить, Russia delenda est», — отметил президент.

Президент Латвии перефразировал известное латинское крылатое «Carthago delenda est» (Карфаген должен быть разрушен), написав «Russia delenda est».

До этого премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между прибалтийскими странами и Россией, а также Белоруссией в будущем возникнет «железный занавес».

Ранее сообщалось, что Латвия намерена депортировать 800 россиян без вида на жительство.