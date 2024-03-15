Глава ЦИК сообщила, сколько избирателей досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Досрочно на выборах президента России с 25 февраля по 14 марта приняли участие почти 2,6 млн человек. Об этом сообщила РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Также Памфилова отмечала, что в первый день основного периода выборов президента РФ работают 333,6 тыс. наблюдателей. По ее словам, среди наблюдателей — 700 представителей из 106 иностранных государств.

В пятницу 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ указали на рост экономики России перед выборами.