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Стало известно, что Британия ранее опасалась делиться разведданными с ФРГ

Экс-глава МИ-6 Дирлав не делился с ФРГ разведданными из-за риска утечки в РФ

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Бывший глава британской разведки (МИ-6) Ричард Дирлав во время своего пребывания на посту отказывался делиться с Германией разведданными, поскольку показатели ФРГ с точки зрения безопасности секретных данных «ужасны». Об этом он сообщил газете Politico.

«Вы не хуже меня знаете, что их показатели безопасности были ужасными. На самом деле, это довольно шокирует… Были некоторые очень деликатные вещи, которые мы бы не дали им в течение месяца по воскресеньям», — заявил Дирлав.

По его словам, к примеру, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель «была общеизвестно небрежной, управляя Германией с мобильного телефона… Так что можно быть уверенным, что русские ее слушали». «Я думаю, что проблема Германии в том, что она сейчас по темпераменту пацифистская и никогда не относилась к безопасности серьезно», — добавил Дирлав.

До этого Дирлав заявил, что Великобритания находится в состоянии «серой войны» с Россией, при этом общество не осознает степень вовлеченности британской стороны в конфликт на Украине.

Ранее Британия отказалась передавать Украине лазерное оружие в рамках тестирования.

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