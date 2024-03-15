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Британия отказалась передавать Украине лазерное оружие в рамках тестирования

Newsweek: Британия не планирует передавать ВСУ боевые лазеры DragonFire

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Global Look Press

Великобритания не планирует передавать Украине и размещать на ее территории лазерное оружие DragonFire в рамках тестирования. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на Министерство обороны королевства.

После того, как британское ведомство продемонстрировало работу боевого лазера, ряд украинских политиков заговорили о том, что Киев готов применять эту новинку для защиты своего неба. В Лондоне ответили, что оружие в данный момент находится на стадии разработки, и планов передачи его кому-либо нет.

По данным издания New Atlas, стоимость DragonFire составляет 100 млн фунтов стерлингов ($127 млн). Великобритания начала разрабатывать лазерное оружие еще в 2017 году, однако вся информация о проекте хранится под грифом «секретно».

Тем не менее журналисты выяснили, что данная система представляет собой твердотельный лазер. Он состоит из пучков легированных стеклянных волокон, которые преобразовываются в единый луч при помощи специального оборудования.

Ранее глава Минобороны Британии опубликовал видео испытаний лазерного оружия.

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