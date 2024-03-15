Экс-разведчик Британии оценил степень вовлеченности страны в украинский конфликт

Бывший глава британской разведки (МИ-6) Ричард Дирлав заявил, что Великобритания находится в состоянии «серой войны» с Россией, при этом общество не осознает степень вовлеченности британской стороны в конфликт на Украине. Его слова приводит Politico.

«Если бы вы остановили кого-нибудь на улице здесь, в Великобритании, и спросили бы его, думают ли они, что Великобритания находится в состоянии войны, они бы посмотрели на вас, как на сумасшедшего… Мы находимся в состоянии войны — мы участвуем в серой войне с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом», — подчеркнул он.

Вместе с тем Дирлав резко раскритиковал уровень британских расходов на оборону, считая его «просто недостаточным» для отражения «угроз» со стороны РФ и Китая.

До этого военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал статью начальника академии Генштаба ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого в которой он не исключил начала войны в Европе из-за конфликта на Украине. По словам специалиста, Вашингтон заинтересован в том, чтобы вовлечь Россию в противостояние с другими европейскими странами.

Ранее Орбан заявил, что у Запада нет шансов победить Россию в прокси-войне.